ESCLUSIVA TMW - Mbaye, pressing del Crotone: richiesta di Nicola. Muro Bologna

Fonte: Dall'inviato a Milano

Pressing Crotone per Ibrahima Mbaye, esterno destro attualmente in forza al Bologna.

Secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb, il tecnico dei calabresi Davide Nicola sta spingendo per l'arrivo in prestito fino a giugno dell'ex Inter, ma per il momento resister il 'muro' emiliano, che per ragioni numeriche vorrebbe trattenerlo.

Inoltre non c'è ancora certezza sull'impiego del senegalese questa sera in Coppa Italia contro la squadra di Pioli: i segnali del pomeriggio di ieri, infatti, non sembravano andare in questa direzione.