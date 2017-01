ESCLUSIVA TMW - Merlo: "Viola, Kalinic che resta è un gran colpo"

© foto di Federico De Luca

"E' un grosso colpo". Claudio Merlo, protagonista del secondo scudetto della Fiorentina, si esprime così a proposito della decisione di Nikola Kalinic di restare a Firenze. "Se fosse andato via - dice a Tuttomercatoweb.com - i viola sarebbero rimasti senza un punto di riferimento in avanti. Tutti sostenevano che sarebbe andato via e invece questa è un'ottima notizia. Sono contentissimo che resti. Anche se...".

Anche se?

"Non vorrei che il prossimo anno poi vada via perchè magari ha già altre offerte interessanti dalla Premier. Ad ogni modo per ora è importante che resti perchè c'è da fare una gran rimonta per l'Europa e c'è anche la Coppa Italia. Con Kalinic è una cosa, senza sarebbe stata un'altra".

Sulla Fiorentina, intesa come società, che idea si è fatto in questa vicenda?

"Credevo che 38 milioni sarebbero stati una cifra sufficiente per darlo via. Conoscendo Della Valle pensavo volesse darlo via. Merito grandissimo a Kalinic ma in fondo anche la Fiorentina ha fatto bene a tenere duro di fronte all'interesse del Tianjin. Quanto al mercato servirebbe un bel difensore ma è stato comunque trovato Sanchez per questo ruolo. Se la squadra gioca come sa e con la voglia mostrata con la Juve è possible togliersi buone soddisfazioni".