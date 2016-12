ESCLUSIVA TMW - Micai, prove di disgelo con il Bari. Ma irrompe l'Atalanta

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Un contratto in scadenza a giugno e un futuro tutto da scrivere. Prove di disgelo tra il Bari e il suo portiere Alessandro Micai, discorsi al momento non approfonditi sul prolungamento, ma voglia di venirsi incontro. Intanto irrompe l'Atalanta in vista di giugno, contatti già avviati e possibilità che può diventare concreta. La Dea pronta a piazzare un colpo tra i pali a parametro zero nel segno della continuità della propria filosofia: giovani, italiani e di talento. Dopo aver fatto diventare grande Perin al Genoa, Gasperini potrebbe riprovarci con Micai. L'Atalanta in forte pressing, il portiere del Bari è nel mirino...