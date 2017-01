ESCLUSIVA TMW - Miccichè: "Corini sta allenando. Spero non ci siano altri cambi"

© foto di Federico De Luca

"Non abbiamo nessuna novità, Corini è in campo e sta regolarmente dirigendo l'allenamento". Brevi ma significative le battute rilasciate ai microfoni di TuttoMercatoWeb da Guglielmo Miccichè, vicepresidente del Palermo, che in parte confermano la permanenza di Corini, almeno per ora. Novità nei prossimi giorni? Difficile dirlo, ma il numero 2 del Palermo ha un'idea ben precisa: "La situazione per ora è tranquilla, Corini sta lavorando e mi auguro che non cambi niente nelle prossime ore".