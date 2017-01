ESCLUSIVA TMW - Milan, 10 milioni dalla Cina per Kucka: no secco

Fonte: Raffaella Bon

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Le big cinesi continuano a puntare i giocatori migliori in Italia e in Europa. Come raccolto dalla redazione di TMW, ci sarebbe stato un tentativo per Juraj Kucka del Milan da parte del Beijing Guoan: 10 milioni l’offerta cinese, no secco da parte dei rossoneri che non mollano il loro centrocampista.