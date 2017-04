ESCLUSIVA TMW - Milan, il primo nome per il dopo Bacca è Andrè Silva

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Andrè Silva è uno dei migliori prospetti del calcio portoghese. Ventuno anni, attaccante, è già a quota 15 reti in 26 partite giocate in stagione con il Porto e in 5 su 6 in carriera con il Portogallo. 4 reti in Champions League, media superiore a una ogni due gare, è uno dei giocatori più richiesti in Europa. Nel portfolio Gestifute, l'agenzia di Jorge Mendes, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com l'Inter e il Milan starebbero osservando da vicino, da tempo, il ragazzo. Mirabelli e Fassone pensano a lui per il dopo Carlos Bacca mentre l'Inter monitora la situazione con attenzione, sebbene l'investimento sia oneroso per un ruolo già coperto da Mauro Icardi.