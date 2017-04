ESCLUSIVA TMW - Milan-Luiz Gustavo, unico incontro due mesi fa: il retroscena

© foto di Imago/Image Sport

C'è anche Luiz Gustavo tra i calciatori monitorati dal Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Brasiliano classe '87, il mediano del Wolfsburg ha un contratto con la società della Volkswagen in scadenza nel 2018 e un valore di mercato che a gennaio, quando la Juventus ha bussato alla porta della società teutonica, era di 15 milioni di euro.

La valutazione potrebbe abbassarsi in estate, molto dipenderà anche da questo rush finale che vede il Wolfsburg con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione, ma al momento la pista Milan appare piuttosto fredda. Un unico contatto diretto c'è stato due mesi fa, con Fassone che in occasione del suo tour in Germania accompagnato da un intermediario incontrò lo stesso giocatore. Un summit conoscitivo e nulla più: al momento, non c'è alcuna trattativa in corso.