ESCLUSIVA TMW - Milan, Niang verso la Premier. Liverpool e West Ham in corsa

Fonte: Milano - Dall'inviato Francesco Fontana

M'Baye Niang si è mosso personalmente per sbloccare la propria situazione in ottica mercato: il francese è infatti negli hotel milanesi (come evidente dalla foto, ndr) per trattare il proprio addio alla Serie A. Un addio definitivo e in direzione Inghilterra: si registra infatti un controsorpasso di West Ham e Liverpool per lui (restano anche Everton e Crystal Palace), con il Milan che tratta sulla base di 18 milioni di euro. Dispiacere da parte dell'attaccante (che saluterebbe Milanello a malincuore), alla ricerca di un club che creda fortemente nelle sue qualità.