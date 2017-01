ESCLUSIVA TMW - Milan-Ocampos, senza Niang il Genoa fa muro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Lucas Ocampos e il Milan, trattativa in corso. Ma il Genoa fa muro, perché in cambio avrebbe voluto Niang che però ha deciso di accasarsi al Watford. Situazione in evoluzione, da non escludere un altro tentativo rossonero per Ocampos. Ma il Genoa per ora non intende privarsi del giocatore argentino, che è in prestito dal Marsiglia. Giorni caldi, il Milan resta in pressing. E Preziosi prova a resistere...