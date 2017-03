ESCLUSIVA TMW - Milan, Suso più vicino al rinnovo: i dettagli

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Passi in avanti per il rinnovo di Suso con il Milan. Il giocatore spagnolo dovrebbe firmare con i rossoneri fino al giugno del 2021 e guadagnare circa 2 milioni di euro più bonus a stagione. Il club milanista ha deciso di affrettare i tempi dopo i recenti sondaggi della Juventus ma anche e soprattutto a causa dell'interessamento dell'Atletico Madrid. Il jolly offensivo rossonero ha sempre dato la priorità al Milan e dunque l'accordo sembra ormai in procinto di essere firmato.