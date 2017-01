ESCLUSIVA TMW - Milan, via Vangioni: il Siviglia c'è, sondaggio dell'OM

© foto di Federico De Luca

Lascerà sicuramente il Milan a gennaio e in questi giorni, tramite il suo entourage, è alla ricerca di una nuova sistemazione. Leonel Vangioni in questi giorni è oggetto di attenzioni di diversi club: in Italia le piste che portano a Genoa, Palermo e Chievo Verona in questo momento sono molto fredde e, per questo motivo, si valutano con più attenzione le possibilità fuori dai confini nazionali: ci sta pensando l'Olympique Marsiglia ma al momento - secondo quanto raccolto dalla nostra redazione - il club maggiormente interessato resta il Siviglia.