ESCLUSIVA TMW - Minieri: "Di Cesare pensa al Bari. Lezzerini? Idea è andare a giocare"

Una lunga chiacchierata con Michelangelo Minieri, instancabile agente sempre più in rampa di lancio, per fare il punto su una serie di giocatori da lui assistiti. Il mercato è in fermento e anche molti dei calciatori della sua scuderia sono al centro dell'interesse di vari club. Si parte da Valerio Di Cesare, esperto difensore del Bari, di cui è un punto fermo: "In effetti è un calciatore molto importante per il club - dice a Tuttomercatoweb.com - ha un contratto fino al 2018, vuole togliersi delle belle soddisfazioni con il Bari e non pensa ad altro. Certo, ha avuto un rendimento elevato e si è meritato l'interesse di altre società. Ha richieste, ma come ho detto pensa al Bari".

Restiamo sulla squadra pugliese e parliamo di Castrovilli, talento del '97

"Il Bari è composto da giocatori di spessore ed esperti ma Gaetano è riuscito a ritagliarsi spazio e a giocare varie partite. Col lavoro e la determinazione potrà fare sempre meglio. Sul mercato è molto seguito, adesso valuteremo con la società quale possa essere la soluzione migliore per la sua crescita".

Parliamo anche dei portieri e partiamo da Frattali. Lascia l'Avellino?

"Ci sono state delle attenzioni da parte del Parma ma si valuterà con l'Avellino la situazione".

Veniamo a Lezzerini. Adesso che è arrivato Sportiello che farete?

"Con l'arrivo di Sportiello stiamo valutando la possibilità che Luca venga mandato a fare esperienza. Sousa gli ha dato alcune chances e lo ringraziamo. Adesso però ci sembra giusto confrontarsi per poter avere l'opportunità di andare a giocare. Le squadre di cui si è parlato? Vedremo la prossima settimana, fermo restando che resta un patrimonio della società".

Chiudiamo con Guerrieri, ora al Trapani. Che può dire della sua situazione?

"Sono sicuro che quest'anno sarà molto importante. Il ruolo è molto delicato vista anche la giovane età. Abbiamo comunque scelto Trapani per fare grande esperienza sapendo che potevano esserci momenti più o meno belli. Guido è estremamente determinato e saprà superare ogni fase. E diventerà ancora più forte sotto tutti i punti di vista per poter poi affrontare al meglio il futuro. Che secondo me sarà roseo perchè le sue qualità sono di gran livello".