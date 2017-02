ESCLUSIVA TMW - Mondonico: "Sousa in bilico? La società parli con i giocatori"

La pesantissima sconfitta rimediata dalla Fiorentina all'Olimpico contro la Roma sta facendo molto discutere in casa viola, con Paulo Sousa che, ancora una volta, è salito sul banco degli imputati. Per parlare di questo argomento la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato l'ex allenatore gigliato Emiliano Mondonico che ha esordito parlando proprio della posizione del portoghese: "Fa parte del gioco. È chiaro che i risultati sono gli esami per un allenatore e una sconfitta roboante come quella di ieri sera fa riflettere. Quando le cose vanno male le responsabilità sono soprattutto del tecnico. Questa situazione si trascina da tutto l'anno e non mi sorprende il fatto che si diano le colpe a Sousa".

Cosa deve fare adesso la dirigenza viola?

"In questo momento la società dovrebbe parlare con i giocatori per capire se si fidano ancora dell'allenatore. Adesso sono i calciatori che dovrebbero decidere, nel bene e nel male. La situazione potrebbe anche peggiorare, perché in alcuni casi i giocatori potrebbero dare fiducia al tecnico e dare di più, mentre chi gioca meno magari potrebbe remare contro. O la società dà piena fiducia a Sousa, parlandoci e cercando di capire se ha ancora motivazioni, oppure servirà un cambio".

In alcune occasioni Sousa ha mandato alcune frecciatine alla società. Pensa che il comportamento del portoghese sia giusto?

"È un comportamento che il tecnico dovrebbe tenere nei rapporti faccia a faccia, non con i media. In quest'ultimo caso è un atteggiamento da condannare, perché non è giusto rendere pubbliche certe cose di fronte alla stampa".