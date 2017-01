ESCLUSIVA TMW - Monelli: "Viola, Kalinic per ora ha fatto una scelta coraggiosa"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del TMW News è intervenuto l'ex attaccante della Fiorentina Paolo Monelli, con cui abbiamo analizzato le parole di Nikola Kalinic e la sua volontà di restare a Firenze. "Credo - ha detto Monelli - sia una scelta molto coraggiosa da parte del giocatore. Il mondo del calcio sta andando verso nuovi orizzonti ed è difficile rinunciare a tanti soldi come quelli cinesi. La Cina ha dimostrato di puntare anche su giocatori ancora abbastanza giovani come Oscar, non solo su quelli a fine carriera. Bisogna dare atto a Kalinic di aver saputo dire, finora, no. Mancano ancora dieci-undici giorni di mercato e può succedere ancora di tutto. Se comunque la situazione resta questa, bisogna riconoscere che i soldi a volte non sono tutto. Mi sono sembrate parole che sono anche andate contro il procuratore".

per la Fioretinqa poteva e può esseere un affare venderlo o è meglio tenerlo?

"Credo che con la Juve abbia dimostrato di essere un attaccante di valore europeo, da solo ha tenuto in apprensione la difesa della Juve che poi è anche quella della Nazionale. E' un giocatore eccezionale. Per quanto riguarda il resto, dipende da ciò che vuol fare la Fiorentina: se vuol puntare in alto o fare un campionato così così. Il suo rifiuto di andare in Cina mette il club nelle condizioni di poter fare una Fiorentina più forte".