ESCLUSIVA TMW - Montefusco: "Napoli, non pensare al Real. Milik? Serve tempo"

Gara fondamentale per il Napoli questa sera contro il Genoa. I partenopei andranno alla caccia dei tre punti per prepararsi al meglio alla super sfida di Champions League contro il Real Madrid e per mettere un po' di pressione alla Juventus nella corsa allo Scudetto, cercando di continuare la striscia positiva. Per parlare del momento della formazione allenata da Maurizio Sarri la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato l'ex giocatore e allenatore del Napoli Enzo Montefusco.

Il rischio per i partenopei è quello di essere distratti dalla gara di Champions League contro il Real Madrid?

"Gli azzurri devono pensare solo a stasera, per non perdere punti fontamentali nella corsa Scudetto. Soltanto da domani le attenzxioni dovranno essere rivolte alla sfida del Bernabeu".

Pensa che il Napoli sia ancora in corsa per lo Scudetto?

"Qualche speranza c'è, ci sono gli scontri diretti e sia la Roma che la squadra di Sarri avranno l'occasione di battere la Juventus. Anche se i bianconeri viaggiano molto forte il Napoli deve continuare a crederci".

Milik presto tornerà in campo. Pensa che Sarri rinuncierà a uno dei suoi tre attaccanti che hanno fatto benissimo negli ultimi mesi?

"Ci vorrà ancora tempo per rivedere l'attaccante polacco in condizione. Fino a quando tutto filerà liscio allora Sarri continuerà così, ma nel caso in cui le cose dovessero andare male, oppure, come stasera, quando mancherà uno dei tre titolari, il tecnico darà spazio anche a Milik".