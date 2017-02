ESCLUSIVA TMW - Moro: "Atalanta da Europa. Si decide tutto in questo mese"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Atalanta continua a volare. dopo il successo di ieri contro il Palermo sono diciassette i punti in più rispetto all'anno passato. Una marcia spedita che la porta sempre più in zona Europa. Adelio Moro, ex centrocampista bergamasco, osserva: "Già in passato l'Atalanta era stata protagonista di campionati del genere, ad esempio nella stagione con Caniggia ed Evair. Ma questi risultati - dice a Tuttomercatoweb.com - rappresentano il top. E' un piacere vedere giocare questi ragazzi messi in campo da Gasperini".

Gasperini può essere considerato il miglior allenatore italiano adesso?

"Con i giovani ha sempre lavorato bene, ha conoscenze di rilievo. E' tra i migliori, insieme a Giampaolo, Montella, Pioli e Inzaghi".

Alla fine l'Atalanta che posizione raggiungerà?

"Per me può andare davvero in europa League. Ma credo che si decida tutto in questo mese. Adesso la squadra è attesa dal match col Crotone e poi da un trittico di gare con Fiorentina, Napoli e Roma. Vista la condizione attuale l'Atalanta può togliersi delle soddisfazioni. Anche perchè c'è da tener presente che è l'unica insieme a Milan e Inter a non avere impegni in Coppa. Lotterà con Milan, Lazio e Inter. Ma c'è anche da decifrare quale sarà il cammino della Fiorentina".