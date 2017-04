ESCLUSIVA TMW - Muraro: "Inter, Pioli ha commesso qualche errore. Ma lo terrei"

"Sarà una sfida importantissima per l'Inter". Carlo Muraro, grande ex nerazzurro, non ha dubbi. "La formazione di Pioli è ancora in piena corsa per entrare in Europa e domani con la Fiorentina non può sbagliare. Anche perché poi - spiega a Tuttomercatoweb.com - avrà il Napoli e la Lazio. E' giusto crederci. Peccato siano stati buttati via tanti punti, col Crotone in modo vergognoso. Mancano cattiveria agonistica, anima e senso d'appartenenza. Messe insieme sono peculiarità notevoli, che pesano".

Su Pioli che idea si è fatto?

"E' una brava persona e un bravo allenatore. Nella gestione di tanti campioni qualche errore lo ha fatto. Nel derby ad esempio non ho capito perché ha inserito Biabiany: a mio parere c'era bisogno di un centrocampista ma evidentemente voleva ripartire in contropiede. Nel finale il Milan aveva preso in mano il pallino del gioco a centrocampo e forse c'era la necessità di fare parità numerica in mezzo al campo".

Pioli come lo vedrebbe alla fiorentina considerato che ne parla parecchio?

"Lo vedrei all'Inter. Ha conosciuto l'ambiente, i giocatori, sa cosa serve per diminuire il gap con chi sta davanti. Se lo mandi via interrompi subito un percorso. Per la Fiorentina sarebbe comunque un buon allenatore".

All'Inter chi vedrebbe bene se ci fosse l'addio a Pioli?

"Allenare l'Inter è complicato per tutti. Servono risultati immediati e poi tutti hanno il palato fine, serve anche lo spettacolo. Ci vuole insomma un tecnico di grosso carisma e personalità".