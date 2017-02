ESCLUSIVA TMW - N. Amoruso: "Pjaca il futuro della Juve. Dybala eccezionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le convincenti vittorie di Napoli e Roma la Juventus di Massimiliano Allegri non potrà mancare l'appuntamento con la vittoria nella sfida di questa sera contro il Crotone. Per parlare della sfida dello Scida la redazione di TuttoMercatoWeb.com ha contattato in esclusiva l'ex attaccante bianconero Nicola Amoruso che ha iniziato parlando proprio della gara contro i calabresi: "Sicuramente i bianconeri non possono sbagliare queste partite, facili sulla carta ma determinanti per la vittoria del campionato. Non sarà facile trovare la concentrazione ma Allegri dovrà cercare di caricare al massimo i suoi".

Questa sera dovrebbe partire dal primo minuto Marco Pjaca, pensa che il croato sia pronto a fare il titolare nella Juventus?

"Sta facendo i giusti passi per diventare un giocatore fondamentale. Ha qualità importanti sia tecnicamente che fisicamente. Rappresenta il futuro della Juventus e stasera avrà una grande occasione".

Pensa che l'uomo fondamentale per questa Juventus sia Paulo Dybala?

"Assolutamente sì. Oltre a fare gol è importante nel gioco dei bianconeri. Fa da raccordo tra centrocampo e attacco, è un uomo assist e ha ripreso in mano le redini dell'attacco, dopo l'infortunio, insieme a Higuain. Spacca le difese, prende molti falli ed è fondamentale per Allegri".