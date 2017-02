ESCLUSIVA TMW - Nani: "Ndoj ha caratteristiche da top club. Bel colpo Bologna"

© foto di Balti Touati/PhotoViews

Reduce dall'esperienza all'Al-Jazira Gianluca Nani, ex ds di Brescia e Watford tra le altre, giudica il mercato che si è da poco concluso: "In un mercato molto difficile come quello di gennaio, l'Inter ha operato molto bene, ha preso giocatori di valore. Col cambio tecnico poi sta ottenendo buonissimi risultati. La Lazio ha fatto poco? A volte operare per forza non vuol dire operare bene. A volte può essere una buona operazione non toccare ciò che funziona. Per la mia esperienza in Italia a volte dover operare per forza non è sempre la miglior cosa". Sul Brescia ha detto la sua opinione su Ndoj, il centrocampista che nella prossima stagione sarà al Bologna: "Può giocare ad altissimi livelli. Ha la caratteristiche per giocare in un top club. Gli emiliani hanno fatto un bel colpo". Poi si è espresso sull'operazione Ranocchia-Hull City: "Ranocchia ha fatto una scelta giusta perchè ha le caratteristiche da calcio inglese ed è un buon difensore. E' una opportunità per lui". Quindi su Zarate e Niang al Watford ha detto: "Zarate per me è straordinario e ha fatto meno di ciò che poteva fare. Ha ancora grandi qualità e numeri. Niang ha tutto, ancora deve maturare completamente". Infine su Zola al Birmingham: "E' un tecnico di progetto, ha bisogno di tempo. Sta cercando di dare un gioco più palleggiato, gli va data la possibilità di allenare la squadra a fondo e poi si vedranno i risultati"

