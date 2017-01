ESCLUSIVA TMW - Napoli, conferme su Casteels: contatto con l'entourage

© foto di Imago/Image Sport

C'è anche il nome di Koen Casteels (24) tra quelli indiziati a raccogliere l'eredità di Pepe Reina (34) al Napoli. Il portiere belga è finito nel mirino del club partenopeo così come sul taccuino dell'Anderlecht, club che vorrebbe riportare l'estremo difensore in patria. Tuttavia la società azzurra continua a tenerlo in considerazione e, secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, nelle ultime settimane è avvenuto un contatto tra la dirigenza partenopea e l'entourage del calciatore. Nulla di fatto, almeno per il momento, poiché il Napoli ha sempre avuto intenzione di chiudere la stagione con Reina, Rafael e Luigi Sepe nella propria rosa e perché l'ex estremo difensore di Genk e Werder Brema proverà a riconquistare spazio alla Volkswagen Arena. Almeno fino a maggio, poiché Casteels resta sul taccuino di Giuntoli per la prossima estate.