ESCLUSIVA TMW - Napoli-El Kaddouri, rottura sul rinnovo. E spunta l'Empoli

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Omar El Kaddouri non sarà più a Napoli. Probabilmente già a gennaio, sicuramente a giugno. Perché nelle ultime ore, nonostante le parole del giocatore al Globe Soccer, è da registrare una rottura fra il Napoli ed il suo entourage sul rinnovo di contratto. Queste le ultime raccolte da TuttoMercatoWeb sul trequartista marocchino che quindi già a gennaio potrà lasciare il San Paolo. E le pretendenti, in tal senso, non mancano di certo. Nei giorni scorsi si è parlato di Nizza, Bologna e Sassuolo, ma nelle ultime ore il giocatore è finito anche nel mirino del PSV e soprattutto dell'Empoli. Non trovano conferme, invece, le voci che volevano anche la Fiorentina su di lui.