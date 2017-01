ESCLUSIVA TMW - Napoli, il PSG studia Jorginho: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Un'idea per l'estate, il PSG studia il mercato per possibili rinforzi in vista del prossimo campionato. C'è un'idea Jorginho, il centrocampista del Napoli che si è consacrato in azzurro e ora potrebbe rappresentare una soluzione per il PSG. La settimana scorsa il procuratore Joao Santos era segnalato a Parigi, possibile che ci sia stato un contatto con la società francese proprio per il giocatore azzurro. Il PSG ci pensa lui, Jorginho è un'idea...