ESCLUSIVA TMW - Napoli, previsti nuovi contatti per Cragno: le ultime

© foto di Federico Gaetano

Protagonista in serie B ma anche con la Nazionale Italiana Under 21. Alessio Cragno il portiere del presente e del futuro, sorride il Benevento che in estate lo ha preso in prestito dal Cagliari. E ci pensa il Napoli che punta sui giovani bravi e di talento. Primi contatti già avviati, probabilmente ce ne saranno altri la prossima settimana. Intanto il Cagliari fissa il prezzo. La valutazione è di 10 milioni di euro. E il Napoli lavora a fari spenti...