ESCLUSIVA TMW - Napoli, Sarri riporta Bifulco alla base in estate

Alfredo Bifulco è una delle stelline del domani del pianeta Napoli. Ora in prestito al Carpi, è già a quota diciotto gare giocate e tre gol segnati, con un rendimento importante a ogni partita. Tanto da aver convinto Maurizio Sarri a puntare su di lui: tante società stanno iniziando a muoversi, sondando la disponibilità azzurra per l'anno che verrà, ma da parte di Sarri e del ds Giuntoli c'è l'intenzione di far crescere almeno per il ritiro estivo il giovane Bifulco coi big.