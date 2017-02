ESCLUSIVA TMW - Nappi: "Non è colpa di Juric. Genoa, che errori sul mercato"

© foto di Federico Gaetano

Grande ex di casa Genoa, Marco Nappi commenta per Tuttomercatoweb.com l'esonero di Ivan Juric arrivato dopo la cinquina presa dal Pescara di Zdenek Zeman. "Dopo la prestazione contro il Pescara, i risultati parlavano chiaro. Però la colpa non è tutta sua: è partito con una squadra e sono partiti giocatori importanti. Vedendo la partita di ieri vien da pensare che ci fossero altre problematiche".

Quale l'addio più importante?

"Intanto c'è anche l'infortunio di Perin. Le partenze di Ocampos, Rincon e Pavoletti sono state importanti. Credo che il Genoa potesse ambire a qualcosa di importante, considerato che l'Atalanta è in zona europea. Se metti quei giocatori, il Genoa sarebbe stato da zona europea, all'altezza di Milan e Fiorentina".

Mercato bocciato, dunque.

"E' stata una gestione sbagliata. La fortuna è che dietro c'è troppo divario con chi è dietro".

Ha fatto il nome della Fiorentina, prima. Tutto finito in ottica Europa League dopo il ko dieri sera contro il Milan?

"No, non credo sia finita. Il campionato è lungo, anche ieri la Fiorentina ha dimostrato di avere un'ottima squadra. Penso ci sia ancora speranza anche se penso che i viola pensino più all'Europa League dove sono sempre in corsa contro il 'gladbach".