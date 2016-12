ESCLUSIVA TMW - Nassi: "Roma e Napoli troppo belle per vincere. Classifica giusta"

L'ex direttore sportivo Claudio Nassi ha fatto il punto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com sul campionato di Serie A dopo la sosta natalizia: "La classifica rispecchia sempre i valori delle squadre. Piuttosto, mi preme sottolineare ancora una volta come sia la società a fare la differenza. È la Juventus, neanche a farlo apposta, è cinque anni davanti a tutti".

Appunto, la Juve. Si fa fatica a starle dietro...

"Roma e Napoli sono due buone squadre. L'importante però è vincere e non soltanto partecipare. Ogni tanto entrambe si specchiano troppo. Devono migliorare ancora molto. Per adesso sono troppo belle per vincere".

A chi dà la palma di miglior allenatore fino a questo momento?

"L'allenatore più pronto resta Allegri, anche se a volte esagera con le scelte. Ogni riferimento a Dybala è puramente casuale".

Zona retrocessione: già tutto deciso?

"A mio avviso il Pescara ha dimostrato di essere ancora una squadra viva. Tutto dipenderà dal mercato di gennaio, ma nulla è ancora deciso".