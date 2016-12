ESCLUSIVA TMW - Nicola Salerno: "Bravo Milan. Watford, Mazzarri è ok"

© foto di Federico De Luca

"La Juve fa storia a se, ha qualcosa in più da parecchi anni ed è pronta e organizzata anche per la Champions. La sorpresa più grande è il Milan, sta facendo un campionato al di là delle aspettative anche in virtù dei giovani che sta mettendo in mostra". Così a TuttoMercatoWeb l'ex ds del Watford, Nicola Salerno che a proposito di Mazzarri dice: "Sta facendo bene. Il campionato è quello che deve fare il Watford, cioè mettere in vetrina qualche giocatore. Un po' come fa l'Udinese".

E la lotta salvezza in serie A? "Si è ristretta a quattro squadre. Non mi aspettavo il Palermo nei bassi fondi della classifica. Sarà una lotta a quatto, le altre hanno un buon vantaggio. Il mercato di gennaio? Non ci saranno grosse sorprese".