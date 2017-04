ESCLUSIVA TMW - Non solo Milan su Kovacic: ci pensa anche la Roma

© foto di J.M.Colomo

Il futuro di Mateo Kovacic potrebbe essere ancora in Italia. L'ex Inter oggi al Real Madrid non sta trovando spazio al Bernabeu e per l'estate ci sta pensando il Milan. Non solo rossoneri però, visto che secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb anche la Roma sta pensando seriamente al croato per la prossima stagione.