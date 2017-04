ESCLUSIVA TMW - Orlandini: "Napoli, per lo scudetto occorre migliorare la difesa"

© foto di Federico De Luca

Nel corso del TMW News è intervenuto oggi Andrea Orlandini, ex calciatore del Napoli che si è soffermato sulla situazione dei partenopei, in chiave classifica e anche in ottica futura: "Se è possibile raggiungere il secondo posto? E' molto dura, certo deve lottare e provarci. Di sicuro la squadra ha praticato un bel calcio ma in vista del prossimo anno la dirigenza dovrà rivedere qualcosa in alcuni punti specifici per poter migliorare. Credo che soprattutto dovrà intervenire in fase difensiva puntellandola e poi potrà puntare allo scudetto. Manca qualcosa in fase difensiva. Il portiere? Reina non è certo scarso, però ha fatto qualche sciocchezza e deve mettersi alla prova. Oppure il Napoli dovrà cercare un altro portiere. Neto? Sarebbe una buona idea ma non credo che la Juve lo ceda".