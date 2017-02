ESCLUSIVA TMW - Pìà: "Napoli, ieri il vantaggio ha fatto più male che bene"

© foto di Federico Gaetano/Tuttolegapro.com

Ospite dei nostri microfoni, l'ex attaccante del Napoli Inacio Pià parla così della gara di ieri tra azzurri e Real Madrid, partendo dalle discutibili dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis a fine partita: "Ha sbagliato, dopo una partita del genere attaccare l'allenatore in diretta non può mai essere la scelta giusta, è un peccato rovinare una serata del genere ma l'adrenalina fa brutti scherzi".

La partita è stata come se l'attendeva?

"Si sapeva che non sarebbe stato il solito Napoli spettacolare ed offensivo: forse il vantaggio ha fatto più male che bene, con la squadra che ha pensato la partita fosse facile e non ha saputo reagire".

Bel momento per Insigne, in gol ed elogiato anche dallo stesso De Laurentiis:

"E' in crescita esponenziale, il suo incredibile salto di qualità negli ultimi è sotto gli occhi di tutti, ora è diventato un'arma importante per l'attacco di Sarri".