ESCLUSIVA TMW - Pacchiarotti: "Giocare fuori casa è un bene per il Pescara"

© foto di Federico Gaetano

Sono giorni difficili per il Pescara, che oltre alla difficoltà in campo deve fronteggiare le esagerate reazioni di alcuni tifosi, i quali hanno dato sfogo al loro malcontento dando fuoco a delle auto del patron Sebastiani. Abbiamo chiesto qualche aggiornamento sulla situazione in città a Gianluca Pacchiarotti, ex portiere biancoazzurro e tutt'ora residente nel capoluogo abruzzese: "Seguo il Pescara da sportivo appassionato e quello che è successo non sta a me commentarlo, ci sono dinamiche che mi auguro siano legate solo al malcontento dei risultati non all'altezza della situazione. Chiaramente mi dissocio, lo sport e la violenza non hanno nulla a che spartire. Dal punto di vista sportivo, numeri parlano chiaramente e ci dicono che il Pescara è l'unica nei campionati top europei che non ha vinto una partita. Sono stati cambiate tante pedine ma i risultati non sono mai stati all'altezza".

Giocare fuori casa (domenica sarà di scena a Torino, ndr) potrebbe paradossalmente aiutare la squadra e toglierle qualche pressione?

"Pescara è un ambiente pieno di pressioni, è un dato di fatto. E' una città umorale, in grado di esaltarsi e di deprimersi. Sono d'accordo sul fatto che fuori casa la qualità di alcuni giocatori può venire fuori".

La salvezza in Serie A appare una chimera, l'obiettivo ora qualche potrebbe essere?

"Ci sono due tipi di obiettivi da inseguire a mio modo di vedere: a livello societario la tempesta deve terminare, mentre per quanto riguarda la programmazione tecnica, il Pescara deve innanzitutto dotarsi di un capo dell'area tecnica che possa aiutare i dirigenti già presenti e impostare una squadra in grado di ben figurare in Serie B".