ESCLUSIVA TMW - Padelli, fase di valutazione: opzioni Inter, Premier e biennale Torino

Periodo di riflessione per Daniele Padelli, con più di un'opportunità sul tavolo da valutare. Nelle ultime settimane ha infatti preso corpo l'ipotesi Inter, che potrebbe puntare su di lui in vista della prossima stagione per il ruolo di 'vice' (mercato permettendo, Samir Handanovic sarà ancora il portiere titolare).

Come detto, quella nerazzurra non è però l'unica possibilità per il classe '85 di Lecco, in quanto il Torino ha di recente offerto un rinnovo di contratto per altre due stagioni (30 giugno 2017 l'attuale scadenza). Da aggiungere che non sono mancate e non mancano tuttora opzioni dalla Premier League.

Ancora poche settimane e la situazione sarà più chiara. Molto dipenderà anche dalla voglia e dalle motivazioni dell'ex Calcio Como di ripartire dopo un campionato da 'spettatore' alle spalle di Joe Hart.