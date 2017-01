ESCLUSIVA TMW - Palacio, al momento la permanenza all'Inter è l'opzione più probabile

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Atalanta timida, Genoa lontano, Boca Juniors non preso in considerazione. Questa, in poche parole, la situazione attuale di Rodrigo Palacio, classe '82 argentino il cui contratto con l'Inter scadrà il prossimo 30 giugno.

Secondo quanto constatato da TuttoMercatoWeb, il numero 8 dell'Inter non dovrebbe lasciare Milano in questa sessione di mercato, per più di una ragione. In primis, le squadre sopraccitate sono oggi più 'fredde' rispetto a qualche settimane fa, mentre non va trascurata la volontà del diretto interessato. Aspetto talvolta decisivo nelle operazioni di mercato.

Tornando ai club, la Dea ha sì provato ad arrivare al Trenza, ma soprattutto durante la scorsa estate, quando i tentativi furono più convinti rispetto ai soli sondaggi dell'ultimo periodo. In tutto ciò, come detto, da considerare ovviamente la volontà del calciatore, che vorrebbe restare ad Appiano Gentile fino a fine stagione.

In questo senso, non c'è però alcun incontro in programma con la società di Corso Vittorio Emanuele rivolto al prolungamento del contratto. Uno scenario, soprattutto per via dell'età (il prossimo 5 febbraio l'esterno compirà 35 anni), che resta lontano, nonostante le parti si aggiorneranno tra marzo e aprile.

Il presente di Rodri resta quindi interista, il futuro potrebbe essere ancora in Serie A. Questa l'intenzione dell'ex genoano, che qualora salutasse l'Inter e Milano anteporrebbe comunque l'Italia rispetto a un ritorno in Argentina.