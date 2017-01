ESCLUSIVA TMW - Palermo, attesa documenti Quaison-Mainz. Vitiello idea Trapani

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Robin Quaison e il futuro, situazione in evoluzione. Il giocatore svedese oggi dovrebbe essere impiegato durante la partita da Diego Lopez contro il Napoli, sarà con ogni probabilità la sua ultima apparizione con la maglia rosanero. Ore di attesa per i documenti dal Mainz che dovrebbero arrivare domani. Trasferimento per poco meno di tre milioni di euro. In uscita anche Roberto Vitiello che è in scadenza e ci pensa il Trapani ed è una situazione che può svilupparsi nelle ultime ore di mercato. Si lavora sempre al rientro di La Gumina nonostante le resistenze della Ternana, mentre Alastra va in prestito al Benevento. Benevento che pensa anche a Bentivegna, sul quale però c'è anche l'Ascoli: domani si deciderà la destinazione. Il Latina pensa a Lo Faso, ma il Palermo non ha ancora deciso se cederlo. E intanto stasera la partita contro il Napoli, il Palermo è al lavoro. Tra campo e mercato...