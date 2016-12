ESCLUSIVA TMW - Palermo, caccia ai rinforzi: idee Mannone e Diakitè

© foto di Federico De Luca

Palermo al lavoro sul mercato, a caccia di rinforzi. Nel mirino un portiere e un difensore per il mercato di gennaio, contatti per Vito Mannone del Sunderland, in scadenza nel 2018 e per il quale potrebbe essere possibile un prestito sino a fine stagione. E poi futuro da valutare, anche in virtù di un ingaggio oneroso. Il difensore del quale si sta parlando in casa rosanero è invece Modibo Diakite, svincolato e in cerca di una nuova sistemazione. Palermo che si muove sul mercato, Mannone e Diakitè le ultime idee...