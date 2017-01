ESCLUSIVA TMW - Palermo, confronto Corini-Salerno: le ultime sulla panchina

© foto di Federico De Luca

Una cena per analizzare la situazione e cercare di capire come risollevarsi. Da una parte Eugenio Corini, dall'altra il ds Nicola Salerno. Sul piatto il futuro della panchina del Palermo. Corini e Salerno hanno parlato e analizzato il momento, il tecnico ha espresso la sua posizione al direttore sportivo sui rinforzi e sulla linea da adottare da qui in avanti. Oggi Salerno, che sarà a Milano impegnato nelle trattative di mercato, riferirà a Zamparini la posizione di Corini e poi il presidente prenderà una decisione se continuare con l'attuale allenatore o no. Al momento nessun contatto con Ballardini, il cui staff è ancora tutto sotto contratto. Ore calde, come sempre, per la panchina del Palermo. A Zamparini l'ultima parola...