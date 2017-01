ESCLUSIVA TMW - Palermo, da Yao e Gnoukouri alla cessione di Hiljemark: le ultime

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Palermo che non si arrende e pensa sempre a rinforzare l'organico in questo calciomercato, al di là della sconfitta di oggi contro l'Inter. Il ds Nicola Salerno si muove ed è operativo su più fronti. Si lavora per Yao e Gnoukouri dell'Inter, operazioni possibili. In settimana previsti incontri per provare a chiudere. Più difficile arrivare a Miangue che sembra destinato al Cagliari. Cagliari a cui il Palermo ha chiesto Ibarbo, ma si attende la decisione del giocatore che intanto valuta altre richieste. In uscita sempre Oscar Hiljemark, che piace alla Dinamo Kiev ma la situazione portata avanti non è del tutto chiara. Un'intesa di massima c'è, ma si attende ancora il documento dell'Ucraina per eventualmente formalizzare l'addio. Il Palermo guarda anche altrove per la cessione dello svedese che ha già lasciato la città ma se non si trovasse l'intesa con la Dinamo Kiev o altre squadre potrebbe anche tornare. Situazione in evoluzione, ogni momento può essere quello giusto per la partenza del giocatore. Accostato al Palermo anche Maxi Lopez: nessuna conferma, l'attaccante del Torino non è nei pensieri dei rosanero. Il Palermo con il suo nuovo ds si muove, a caccia di rinforzi. E dell'impresa...