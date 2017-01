ESCLUSIVA TMW - Palermo, domani incontro con l'agente di Biabiany

Fonte: Alessio Alaimo

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Palermo sta provando ad arrivare in queste ultime ore di mercato al francese Jonathan Biabiany, in uscita dall'Inter. Ci sarebbe già l'intesa coi nerazzurri per il prestito, ma non c'è grande ottimismo in casa rosanero riguardo il sì del giocatore: domani in ogni caso l'agente del giocatore incontrerà Zamparini e la sua squadra di mercato.