ESCLUSIVA TMW - Palermo, doppia idea belga: piacciono Bailly e Boumediene

© foto di Federico De Luca

Doppio esotico nome per la difesa del Palermo, pronto a puntare su un rinforzo provenienti dal Belgio per aiutare Corini nella rincorsa alla salvezza: si tratta di Logan Bailly, in forza al Celtic Glasgow e di Yahya Boumediene in forza all'Ittihad Tanger. Il primo è un portiere, il secondo un laterale mancino.