ESCLUSIVA TMW - Palermo, forte idea Mariano Fabiani per il ruolo di ds

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Palermo con un piede in serie B e voglia di ricominciare, il prossimo anno, con nuove ambizioni. Da verificare obiettivi e programmi, intanto spunta un nome che potrebbe scalzare tutti gli altri candidati per il ruolo di direttore sportivo in vista della prossima stagione. Si tratta di Angelo Mariano Fabiani, oggi ds della Salernitana. Idea forte che può diventare concreta nelle prossime settimane. Palermo a caccia di un ds, prende quota Fabiani...