© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sirene di mercato per Andrea Rispoli. Il difensore del Palermo è nei pensieri dello Sporting Lisbona per la prossima stagione. Primi contatti, idea che può diventare concreta. Sullo sfondo anche apprezzamenti del Benfica. E in Italia Rispoli, uno dei pilastri del Palermo, piace al Genoa. Il mercato si accende, sirene per Rispoli...