ESCLUSIVA TMW - Palermo, gli aggiornamenti sulla panchina

© foto di Federico De Luca

Il Palermo e la panchina, situazione in evoluzione. L'allenatore rosanero Eugenio Corini si è preso una notte di riflessione per valutare cosa fare. Probabilmente ieri era orientato a dire addio al Palermo dopo l'esonero di Zamparini che intanto ha incontrato De Zerbi (che ha detto di no). Ieri l'allenamento è stato diretto da Corini, che anche oggi dovrebbe essere al campo a dirigere la seduta. Tuttavia nella giornata di ieri l'allenatore del Palermo ha ricevuto tanti messaggi di stima e affetto dalla città e soprattutto dalla squadra che gli ha manifestato la propria vicinanza. La sensazione è che la stima della sua squadra possa anche fargli fare un passo indietro rispetto alle dimissioni che ieri sembravano cosa certa. E intanto Zamparini - incassato il no di De Zerbi che comunque non è ancora definitivo - riflette. Possibile un tentativo per De Biasi, che era già stato contattato due mesi fa. Corini valuta, tra le dimissioni e la vicinanza della sua squadra. Vicinanza che potrebbe evitare il pericolo di un altro caos sulla panchina del Palermo...