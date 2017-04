ESCLUSIVA TMW - Palermo, il Brighton pensa a Morganella: la situazione

© foto di Federico De Luca

Ultime settimane e poi l'ora del chiarimento. O dei saluti. Futuro da scrivere per Michel Morganella. Il difensore del Palermo piace in Inghilterra, è un'idea del Brighton, fresco di promozione in Premier League. A fine campionato incontro tra il club rosanero e l'agente del giocatore, gli argomenti di discussione saranno o il rinnovo del contratto oppure la cessione (o risoluzione del contratto). Ma la sensazione è che il futuro di Morganella sarà lontano da Palermo. E il Brighton, che segue lo svizzero da qualche mese, è pronto ad andare in pressing...