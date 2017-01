ESCLUSIVA TMW - Palermo, l'agente di Hiljemark incontra Atalanta e Torino

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ore calde per Oscar Hiljemark. Il centrocampista svedese è in uscita dal Palermo. Contatti in giornata tra l'agente del giocatore e Atalanta e Torino, squadre che hanno manifestato interesse. Lotta a due per il numero 10 del Palermo, si lavora per la soluzione migliore. Atalanta e Torino ci provano...