ESCLUSIVA TMW - Palermo, l'Anderlecht pensa a Quaison

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Robin Quaison e il Palermo, futuro tutto da scrivere. L'entourage e la società (per non perderlo a zero) spingono per il rinnovo del contratto, il giocatore invece non ha ancora deciso cosa fare. Situazione in evoluzione. Intanto a Quaison pensa l'Anderlecht, c'è stato un sondaggio da parte del club belga. Può diventare un'idea più per l'estate eventualmente a parametro zero viste le richieste elevate pervenute alla società recentemente legate a commissioni e costo del cartellino. L'Anderlecht resta alla finestra, Quaison è nel mirino...