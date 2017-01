ESCLUSIVA TMW - Palermo, le prime dichiarazioni di Salerno: "Uniti per l'impresa"

© foto di Alessio Alaimo

Dirigente navigato ed esperto di missioni impossibili. Nicola Salerno è il nuovo direttore sportivo del Palermo e affida le sue prime dichiarazioni in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "Sono contento, arrivo in una grande piazza. Con Zamparini abbiamo trovato l'accordo in un attimo, non vedo l'ora di cominciare questa nuova avventura". E per Salerno una missione complicata: la salvezza, nonostante gli otto punti di distacco. "Crediamoci tutti insieme, possiamo fare l'impresa. Uniti si può". Uniti ancora con Eugenio Corini che "è l'allenatore del Palermo", sottolinea il nuovo ds rosanero. E da domani per il dirigente materano la nuova avventura, tutta da vivere. C'è il Palermo da salvare...