ESCLUSIVA TMW - Palermo, le ultime sulla panchina

© foto di Federico De Luca

Ore calde per la panchina del Palermo. Il presidente rosanero Maurizio Zamparini non ha ancora deciso del tutto cosa fare. Se andare avanti con Eugenio Corini (che con squadra e ambiente ha un rapporto forte che potrebbe rappresentare qualcosa in più nel corso del campionato) oppure cambiare e affidarsi a uno tra Ballardini e De Zerbi con il primo eventualmente decisamente più gradito all'ambiente rispetto all'ex Foggia. Domani previsto un incontro con l'allenatore nel quale si cercherà di capire la situazione. Corini e Zamparini a confronto per vedere se ci sono i presupposti per andare avanti insieme. Nel pomeriggio il Presidente incontrerà anche Nicola Salerno, candidato a diventare il nuovo ds. Ventiquattro ore per il futuro, il Palermo traballa ancora...