ESCLUSIVA TMW - Palermo, ore calde per Corini

© foto di Federico De Luca

Ore calde, momento di riflessione per Zamparini. Il presidente del Palermo sta riflettendo in queste ore sul futuro della panchina rosanero. Il rendimento positivo delle ultime partite potrebbe non bastare per salvare Corini. Zamparini può tornare all'antico e riprendere De Zerbi (reduce a Palermo da dieci sconfitte consecutive). Alla base dell'eventuale cambiamento, visto che il rendimento con l'attuale guida tecnica è migliorato rispetto alla precedente, possibili diversità di vedute sul mercato e quindi sul prosieguo della stagione. Dalla decisione di Zamparini si capiranno le intenzioni del Palermo sul mantenimento della categoria e il futuro. Ore calde, Corini traballa...