ESCLUSIVA TMW - Palermo, ore calde per Hiljemark. Rientra La Gumina

© foto di Alessio Alaimo

Palermo al lavoro sul mercato. In uscita sempre Oscar Hiljemark, il Genoa si muove e al momento è in vantaggio per aggiudicarsi il giocatore per una cifra superiore ai 3 milioni di euro. Parti vicine. Sullo sfondo sempre Dinamo Kiev e Torino. Al momento nessuna novità per Quaison alla Samp, i rosanero attendono segnali dal club blucerchiato che intanto ha l'accordo con il giocatore. Bentivegna come vi abbiamo raccontato ieri è vicino all'Ascoli. Mentre La Gumina lascerà la Ternana per rientrare in rosanero. Cassini invece è vicino alla risoluzione. Movimenti e lavori in corso, il Palermo si muove...