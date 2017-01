ESCLUSIVA TMW - Palermo, previsto confronto Corini-squadra: le ultime

© foto di Federico De Luca

Panchina traballante a Palermo. Dopo il quasi esonero di Zamparini dei giorni scorsi a Corini e il no (non definitivo) di De Zerbi al ritorno, l'attuale tecnico rosanero sta riflettendo su cosa fare. Oggi Corini condurrà l'allenamento e sarà al campo per guidare la squadra e preparare la partita contro il Sassuolo. La sensazione è che una decisione arrivera nel pomeriggio al termine della seduta. Al tecnico intanto hanno manifestato vicinanza squadra e ambiente, Corini dovrebbe toccare con mano la situazione questo pomeriggio e poi decidere se lasciare oppure no (ieri le dimissioni sembravano cosa certa, poi gli attestati di stima della squadra e della città hanno fatto venire meno questa decisione). Lo scenario più percorribile oggi è quello di una permanenza per l'empatia che si è creata tra Corini e la squadra. Ma la decisione arriverà soltanto nel pomeriggio. In attesa anche di capire cosa deciderà Zamparini. Ore calde a Palermo...